Investito mentre attraversava la strada in via Lucarelli, interviene il 118: trasportato in ospedale

Investito un pedone in mattinata in via Lucarelli, a Poggiofranco. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato colpito da un veicolo mentre attraversava la strada. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, con il personale medico della postazione di piazza Aldo Moro, che ha trasportato l'uomo in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

La zona non è nuova a incidenti di questo tipo, tanto che in mattinata i residenti hanno anche lanciato un appello sulla bacheca Facebook del sindaco di Bari, Antonio Decaro:

Dopo neanche sei mesi ancora un uomo investito! Ora se non i dossi, possiamo avere almeno il semaforo?

La strada è infatti tristemente famosa per l'investimento mortale di una 63enne, avvenuto a marzo scorso. La donna era stata trasportata in ospedale, ma non si è potuto fare niente.