Incidente a Bari: scontro tra scooter e furgone in via Buozzi, traffico in tilt

Incidente questa mattina nel sottovia Buozzi, in direzione di via Crispi/cimitero. Per cause ancora da accertare, un furgoncino e uno scooter si sono scontrati.

Una persona è rimasta ferita in maniera non grave: soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Inevitabil le ripercussioni sul traffico: la Polizia Locale è intervenuta sul posto per i rilievi e per la gestione della viabilitá.