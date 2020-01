Incidente a Japigia: scontro tra auto e moto in via Caldarola

Un incidente si è verificato questa sera in via Caldarola, al quartiere Japigia. Secondo prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte una moto e un'auto: da chiarire le cause dell'impatto, avvenuto carreggiata centrale, nel tratto compreso tra via Archimede e via Toscanini. Sul posto è intervenuto il 118, insieme alla Polizia locale cui sono affidati i rilievi. Non si hanno al momento notizie sugli eventuali feriti e sulle loro condizioni. La strada è stata chiusa al traffico nel tratto interessato per consentire gli interventi del caso.