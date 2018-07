Perde il controllo dell'auto: colpisce vettura e moto in sosta, poi si schianta contro negozio

Perde il controllo della sua auto, colpisce un'altra vettura e una Vespa in sosta, fino a terminare la corsa contro l'ingresso di un negozio. E' accaduto questa mattina intorno alle 9 in via Crisanzio, a due passi dal Redentore.

Da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente di una Volvo che, secondo una prima ricostruzione, proveniva da via Libertà. Potrebbe essersi trattato di un malore. L'incidente fortunatamente non avrebbe provocato feriti o danni a passanti che avrebbero potuto trovarsi sul posto in quel momento. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

Gallery