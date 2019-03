Scontro in via Fanelli, auto si ribalta dopo l'impatto. Code e traffico bloccato

L'auto si ribalta dopo l'impatto con un'altra vettura. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata in via Fanelli, all'altezza dell'incrocio con via Conte Giusso, in direzione Valenzano.

Lo scontro, che avrebbe coinvolto due auto, non avrebbe provocato feriti gravi, ma pesanti sono state comunque le ripercussioni sul traffico, con la formazione di code. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della vicina caserma.