Incidente a Bari, violento scontro tra due auto in via Fanelli: un ferito in codice rosso

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio su via Fanelli. all'altezza del civico 228: nell'impatto sono rimaste coinvolte e utilitarie, tra cui una Mini.

Non ancora chiare le cause dello scontro: i feriti sono stati soccorsi da personale del 118. Uno dgli automobilisti coinvolti è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro. La strada è stata chiusa al traffico: si consiglia un percorso alternativo.

(Foto fornita dalla Polizia Locale)