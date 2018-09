Finisce contro auto in sosta dopo lo scontro con un'altra vettura: incidente in via Giulio Petroni, due feriti

Si scontra con un'auto, poi termina la corsa contro un altro mezzo in sosta. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 di domenica pomeriggio in via Giulio Petroni, in prossimità dell'incrocio con via degli Alfaraniti.

Secondo una prima ricostruzione, una Citroen con targa straniera si sarebbe prima scontrata con una Ford, per poi andare ad impattare contro una terza vettura parcheggiata lungo la strada. Nell'impatto sono rimasti feriti i due conducenti: soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati rispettivamente presso il Policlinico e l'ospedale Di Venere. Al momento non si conoscono dettagli circa le loro condizioni.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. Non si tratta del primo incidente che avviene di recente allo stesso incrocio: a metà agosto, un altro scontro simile si era verificato nello stesso punto.