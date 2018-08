Scontro tra auto in via Manzoni: due feriti

Scontro tra due auto nel pomeriggio, all'altezza dell'incrocio con via Nicolai. L'impatto è stato così forte da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre le due persone a bordo di una delle due vetture coinvolte. I due, marito e moglie, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la polizia locale.