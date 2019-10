Scontro tra auto e scooter: incidente all'incrocio in via Montegrappa

Un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scooter si è verificato poco prima delle 14 in via Montegrappa. L'impatto è avvenuto in prossimità dell'incrocio con via Maggiore Francesco Baracca. Da chiarire la dinamica dello scontro, presumibilmente accaduto mentre l'auto effettuava una svolta. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118: non si conoscono al momento dettagli su eventuali feriti.