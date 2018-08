Scontro tra scooter e tir in via Napoli: centauro in gravi condizioni

Grave incidente questa mattina su via Napoli. Lo scontro, che ha coinvolto un tir e uno scooter, è avvenuto all'altezza del distributore Agip, nello stesso tratto in cui, qualche settimana fa, si registrò un altro incidente costato la vita a un ciclista.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'impatto. Ad avere la peggio l'uomo alla guida della moto, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.





