Scontro fra tre auto all'incrocio: incidente in via Napoli. Traffico rallentato e code

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto intorno alle 13 in via Napoli, all'altezza dell'incrocio con via Scionti, nei pressi della pineta San Francesco. La dinamica dell'impatto è al vaglio della Polizia locale, intervenuta per i rilievi: nello scontro, una delle auto è finita contro il palo semaforico danneggiandolo. Distrutta anche parte del cordolo dell'aiuola spartitraffico. Sul posto anche i soccorritori del 118.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con traffico rallentato e code che si registrano in entrata e in uscita dalla città.

(foto Telegram Polizia locale)