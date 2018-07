Scontro tra auto e moto alle porte di Loseto: feriti due giovani

Scontro tra auto e moto nella tarda serata di domenica alle porte di Loseto. L'incidente è avvenuto in viale Gennaro Trisorio Liuzzi, in corrispondenza della strada di accesso alla zona popolare del quartiere.

Ad avere la peggio i due ragazzi che viaggiavano a bordo del ciclomotore. Il conducente ha riportato diverse fratture, ma non è in pericolo di vita. Ferite meno gravi per la ragazza trasportata. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti agenti della Polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione, la moto viaggiava su viale Trisorio Liuzzi mentre l'auto usciva dalla strada di accesso alle case popolari. I residenti della zona richiamano da tempo l'attenzione proprio su quell'accesso - ubicato a pochi metri da un incrocio semaforizzato - dove il posizionamento di alcuni bidoni della spazzatura ostacolerebbe la visuale a chi, dalla zona delle case popolari, deve immettersi sulla strada principale.