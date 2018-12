Travolto da una pala meccanica, incidente sul lavoro a Lucera: muore operaio barese

Un operaio 51enne originario di Altamura, Vito Cristalli, è morto durante un incidente accaduto all'interno dello stabilimento di compostaggio rifiuti Bio Ecoagrim di Lucera, in provincia di Foggia. L'uomo, in base ad una prima ricostruzione dei Carabinieri, è stato travolto da una pala meccanica in corso di manovra per scaricare alcuni rifiuti presenti si un autocompattatore. Il 51enne, autista di uno dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti, è deceduto sul colpo. I militari hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente, in collaborazione con personale dell'Ispettorato del lavoro.

