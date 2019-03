Incidente ferroviario alle porte di Foggia: Frecciabianca diretto a Bari e Lecce fermo sui binari

Ritardi e disagi in serata sulla linea ferroviaria tra Foggia, Bari e Lecce. A causa di un incidente avvenuto a circa tre chilometri dalla stazione di Foggia, la circolazione è stata sospesa.

Come riporta FoggiaToday, per cause ancora in corso d'accertamento un treno avrebbe travolto qualcosa ancora in corso di identificazione. Non è ancora chiaro se si tratti di una persona o di un animale. Verifiche sono in corso.

Il Frecciabianca proveniente da Milano e diretto a Bari e Lecce è fermo sui binari dalle ore 20.10 circa. Sono in tutto sei i treni a lunga percorrenza interessati dai disagi: treno InterCity 609, treno FrecciaBianca 8813, treno FrecciaBianca 8815, treno FrecciaRossa 9809, treno InterCity 611 e treno FrecciaBianca 8819.