Ubriaco e drogato alla guida, sbanda e finisce contro le auto in sosta: denunciato 35enne

Finisce con una denuncia la 'notte brava' di un 35enne, che ubriaco e dopo aver assunto droga si è messo alla guida, provocando anche un incidente. La polizia locale è intervenuta nella serata di ieri in via Viterbo, dove con la sua Ford, dopo averne perso il controllo, si era schiantato contro cinque auto ferme in sosta regolare.

I successivi controlli sul guidatore hanno permesso di appurare che non solo era positivo al drug test, ma aveva anche un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. Sul posto sono intervenuti i mezzi speciali per la bonifica dei detriti e degli olii motore delle auto sparsi sulla carreggiata.