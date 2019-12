Notte di fuoco per la viabilità stradale: 4 incidenti in città, automobilista in codice rosso al pronto soccorso

Controlli serrati in città: la polizia locale ha anche sequestro un furgoncino usato come paninoteca mobile, perché privo di assicurazione e revisione, ed elevato diverse multe a veicoli in divieto di sosta