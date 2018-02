In coma per l'influenza e incinta di una bimba al sesto mese: parto anticipato al Policlinico

E' ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Bari una 26enne originaria della provincia di Bari, incinta di sei mesi, a causa di complicazioni a un polmone a seguito di un'influenza. La notizia è stata data dal Corriere del Mezzogiorno-Bari. La donna ha dato alla luce la piccola, attualmente in buone condizioni: il parto, effettuato con cesareo, è stato ritenuto opportuno per salvaguardare la salute della bambina. La mamma, al momento, si trova in prognosi riservata e coma farmacologico.