Bidoni strapieni in corso Vittorio Emanuele e muraglia invasa dalle cartacce: inciviltà nel cuore della movida

Cassonetti strapieni di buste, cartoni e immondizia gettati per terra, ma anche cartacce sulla Muraglia: è lo squallido spettacolo notato ieri da numerosi passanti e turisti nel cuore della movida. Una brutta cartolina per la città, nei luoghi più iconici e di passaggio per i viaggiatori, ma anche per il quotidiano passeggio dei baresi. La situazione più inaccettabile è stata immortalata su corso Vittorio Emanuele dove, per l'ennesima volta, si sono formati cumuli di rifiuti che strabordavano dai bidoni, nonostante l'impegno quotidiano degli operatori Amiu. E su Facebook non mancano le segnalazioni e i commenti: "Trovo semplicemente vergognoso, da persona che ha molto viaggiato - scrive una cittadina sulla bacheca Fb del sindaco Antonio Decaro - trovare il nostro bellissimo centro storico, il nostro fiore all'occhiello, ridotto in questo stato, sotto gli occhi stupiti dei numerosi turisti".