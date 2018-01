Capodanno tra solidarietà e stare insieme: Cena e Pranzo degli Abbracci, in 400 allo stadio del Nuoto

Circa 400 senza tetto hanno preso parte alla Cena e al Pranzo degli Abbracci, l'iniziativa organizzata dall'associazione di Volontariato In.Con.Tra in collaborazione con numerose aziende, tra cui Ladisa e Unicredit, in occasione delle festività di fine anno per offrire un momento di serenità e gioia ai più sfortunati della città. L'appuntamento si è svolto nelle sale delle Piscine Comunali, allo Stadio del Nuoto. Un modo consentire a chi è solo o in difficoltà di trascorrere giornate in compagnia. Il tutto è stato reso possibile anche grazie al Comune di Bari e all'impegni dei volontari che hanno allestito gli spazi e accolto gli ospiti.