Tendopoli al tribunale, il presidente dell'Anm in visita in via Nazariantz: "Bisogna trovare subito una soluzione"

"Ora occorre passare dall'analisi delle cause all'azione: il problema va risolto, non fra due mesi o un anno, subito perché siamo in una situazione emergenziale". E' il presidente dell'Anm, Francesco Minisci, a spiegare quale sia la gravità della giustizia penale barese, ora che i processi continuano a essere celebrati nella tendopoli in via Nazariantz. In giornata si è tenuta a Bari l'assemblea della Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati, con il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, che ha visto in prima persona le 'Aule' mobili installate dalla Protezione civile.

"Ho avuto un colloquio col ministro che domani sarà a Bari e ho notato grande sensibilità verso questo tema. La scelta di venire a Bari come prima uscita pubblica lo dimostra" ha ricordato Minisci, confermando la presenza nella mattinata di domani di Alfonso Bonafede. Minisci ha spiegato che il problema va risolto subito, perché a pagare il prezzo di questa situazione sono i cittadini. "È la cronaca di uno sgombero annunciato - ha detto - perché le segnalazioni erano state fatte negli anni, eppure erano state sottovalutate". Ha poi ricordato che, siccome nel palazzo di giustizia ci sono flussi di persone che raggiungono anche le 1000 unità, la struttura dichiarata inagibile poteva crollare da un momento all'altro. "E sarebbe stata una strage" ha concluso.

Volpe: "Anm paghi i bagni pubblici"

Durante l'incontro il procuratore Giuseppe Volpe ha chiesto al presidente Minisci di far pagare all'Anm i bagni chimici per la tendopoli, a partire da lunedì prossimo. Richiesta poi acconsentita, così da non gravare sull'Ordine degli avvocati di Bari, che finora si è fatto carico di tutte le spese di gestione. Minisci ha infatti dato la propria disponibilità a contribuire alle spese per i bagni pubblici.