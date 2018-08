Alberi, fioriere e panchine: pronto il primo 'incrocio verde' in via Sparano

Ci sono gli alberelli già piantumati nei giorni scorsi, i cestini portarifiuti, le fioriere e le panchine - queste sì - con le spalliere. In via Sparano, all'intersezione con via Principe Amedeo, si materializza la prima delle aree verdi previste, nell'ambito dei lavori di restyling della strada, ad ogni incrocio. Per ciascuna 'isola verde', oltre alle aiuole con alberi, piante ed essenze, sono previste otto sedute dotate di spalliera.

Decaro: "Strada pronta entro l'autunno"

"Un impegno mantenuto che risponde alle richieste avanzate dai comitati e da singoli cittadini, quando abbiamo discusso del progetto di restyling di via Sparano", ha sottolineato il sindaco Decaro, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo. "Tutte le altre intersezioni saranno analoghe a questa ma saranno differenti per la scelta degli alberi e delle piante. Le uniche intersezioni prive di panchine saranno quelle nei tratti vincolati dalla Soprintendenza, in particolare quelle in corrispondenza della chiesa di San Ferdinando. I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma, entro l’autunno avremo una via Sparano completamente nuova. Ora l’azienda sta lavorando contemporaneamente sugli incroci e sulla prima parte del nuovo camminamento di piazza Umberto”.

Il cronoprogramma dei lavori

Nel mese di agosto, sfruttando il periodo di riduzione del traffico - fanno sapere dal Comune - sarà completata la pavimentazione in corrispondenza dell’incrocio con via Crisanzio, una direttrice tra le più trafficate del quartiere Murat, e proseguiranno le lavorazioni delle aree verdi su tutte le altre intersezioni stradali degli incroci precedentemente pavimentati.

Il verde scelto per gli incroci

Complessivamente saranno messi a dimora 38 alberi e migliaia di piante, appartenenti a 22 specie botaniche diverse. Tra queste ci saranno specie già utilizzate in altre operazioni di greening urbano e altre che solitamente si ritrovano nei giardini privati. Elemento caratterizzante dell’intervento sarà quello di differenziare ogni incrocio con una tipologia diversa di albero, in modo da identificare nel tempo l’intersezione della strada, come capita già oggi con i diversi isolati e gli edifici simbolici. Gli alberi scelti - Cercis siliquastrum, Cercis Alba, Schinus terebinthifolius, Lagerstroemia indica, Ligustro variegato, Acer_monspessulanum e Prunus Cerasifera Pissardii - sono per metà caducifoglie e per metà sempreverdi con una molteplicità di colori nelle fioriture e nelle foglie anche per poter godere a pieno dell’alternanza delle stagioni.



