Piscine terapeutiche nel Barese mai entrate in funzione, indaga la Corte dei Conti

Finisce al centro di un'indagine della Corte dei Conti la questione delle piscine terapeutiche pugliesi, costate centinaia di migliaia di euro e mai entrate in funzione. Questione di cui già nel 2018 aveva presentato esposto alla stessa Corte il consigliere regionale pentastellato Mario Conca. Ora si starebbe facendo luce sulla questione, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, anche in seguito all'approfondimento curato dalla trasmissione 'Le Iene' nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità pugliese.

"Le piscine terapeutiche di proprietà delle ASL pugliesi da anni sono inutilizzate e le persone con disabilità sono costrette ancora ai viaggi della speranza - ricorda il consigliere - La piscina riabilitativa di Toritto è in evidente stato di abbandono, come mostrato anche nel servizio, con mattonelle prese a picconate e sporcizia ovunque, tanto che è stato necessario murare tutti gli accessi per impedirne l’ingresso".

Quella di Toritto non è però l'unica a rimanere in stato di abbandono, come ricorda Conca: "La stessa sorte è toccata alla piscina di Alberobello, inutilizzata dal 2011 e al servizio offerto nella piscina dell’ex C.T.O. di Bari, sospeso dal gennaio 2013, ufficialmente a causa di carenza di personale. Come se non bastasse, risulterebbe in cantiere la realizzazione di due piscine terapeutiche presso il “San Camillo” di Monopoli. Una situazione insostenibile di spreco di denaro pubblico. Auspico che l’apertura delle indagini, porti finalmente a una soluzione, soprattutto nella salvaguardia del diritto delle persone con disabilità, oggi costrette a rinunciare alle cure o a pagarsele, che devono poter utilizzare le strutture es