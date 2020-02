Inchiesta Banca Popolare di Bari, Jacobini padre e figlio non rispondono alle domande del gip

Marco e Gianluca Jacobini, ex presidente ed ex codirettore generale della Banca Popolare di Bari si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip del Tribunale di Bari, Francesco Pellecchia, nel corso dell'interrogatorio di garanzia dopo l'arresto avvenuto il 31 gennaio, a seguito dell'indagine della Procura del capoluogo pugliese sulla gestione della Banca, che sarebbe stata condotta vicino a un crac da 2 miliardi di euro

Complessivamente sono nove le persone indagati a vario titolo, dei reati di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza, secondo le indagini avviate al procuratore aggiunto Roberto Rossi e dai sostituti Federico Perrone Capano e Savina Toscani. I due Jacobini sono ai domiciliari come Elia Cercelli, responsabile della funzione Bilanci dell'istituto di credito.