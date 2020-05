Gambizzato in strada a Modugno, indagini a tutto campo sui responsabili: "Forse vicini al clan Telegrafo"

Sarebbero due soggetti vicini al clan Telegrafo di Bari, i responsabili della gambizzazione del 43enne Giuseppe Amoruso, avvenuta nella serata del 6 febbraio scorso nel quartiere Cecilia di Modugno. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Modugno, coordinate dalla Dda di Bari, alla base dell'agguato avvenuto tra via Liguria e via Lombardia, ci sarebbe un debito non saldato per l'acquisto di droga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quella sera Amoruso fu raggiunto da tre colpi di pistola calibro 7,65, ma fortunatamente non riportò ferite letali e dopo le cure dei medici non è stato più in pericolo di vita." Le indagini continuano incessantemente e i carabinieri - spiegano dalla Compagnia di Modugno - stanno facendo il possibile per chiudere il cerchio.