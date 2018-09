Infila profumi e prodotti di bellezza in una borsa schermata: 34enne arrestato nel Centro commerciale di Casamassima

Aveva nascosto in una borsa schermata diversi prodotti di bellezza e profumi ma è stato fermato all'uscita di un negozio della Galleria commerciale di Casamassima dai Carabinieri. In manette è così finito un 34enne di origini georgiane. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni vigilanti: l'uomo aveva con sè merce per un valore di 150 euro. Dopo l'arresto è stato quindi condotto in carcere a Bari. Su di lui pendeva già un ordine di espulsione emesso dalla Questura di Lecce.