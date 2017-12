Influenza e malanni di stagione durante le Feste: potenziate guardie mediche e consulenze pediatriche

Guardie mediche aperte fino alle 8 di mattina del 2 gennaio e consulenza pediatrica nei Pronto Soccorso dei principali ospedali. Il Dipartimento regionale Poliche della salute e Benessere sociale ha diffuso un vademecum con istruzioni per l'uso in caso di malanni, in un periodo in cui comincia a imperversare l'influenza: oggi (sabato 30), domenica 31 dicembre, lunedì 1, sabato 6 e domenica 7 gennaio gli studi medici e gli studi dei pediatri di libera scelta, resteranno chiusi. A disposizione, dunque, tutte le sedi di guardia medica che dovranno garantire assistenza, anche domiciliare giorno e notte. Per i piccoli pazienti sarà attivo lo Scap, Servizio di consulenza pediatrica dei pediatri di libera scelta, a disposizione nei Pronto Soccorso dei principali ospedali.

Le guardie mediche sono dedicate ai codici bianchi mentre lo SCAP è dedicato ai codici bianchi e verdi: "Per tutto il resto - spiecifica il Dipartimenti - naturalmente occorre recarsi ai Pronto soccorso dell’ospedale più vicino. Naturalmente, andare al pronto soccorso per l’influenza è altamente sconsigliabile. Lunghe code di attesa non fanno che peggiorare la situazione, a scapito del singolo, dell’intera utenza esposta al virus e ai veri e propri casi di emergenza urgenza". Infine, nei giorni feriali 2,3 ,4 e 5 gennaio gli studi medici dovranno essere aperti e accessibili all’utenza, eventualmente con il medico sostituto designato dal titolare.