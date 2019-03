Materassi, mobili e specchi sul marciapiede: soggiorno in bella vista nel Murattiano

Pezzi di armadio, ante specchiate, materassi, stoffa: non siamo in un appartamento, ma all'angolo tra via Principe Amedeo e via De Bernardis. Qui gli incivili hanno abbandonato un intero salotto sul marciapiede, sperando che l'Amiu intervenga autonomamente per la rimozione. L'azienda che si occupa dello spazzamento in città ha invece postato la foto degli ingombranti in bella vista sui social: "Questo è il buongiorno che qualche incivile ha pensato bene di porgere ai suoi concittadini baresi" scrivono.