Maltempo in città, pozza d'acqua davanti alla Santomauro: "Accesso difficoltoso per i ragazzi"

Una grossa pozza d'acqua si estende davanti all'ingresso della scuola, rendendo difficile il passaggio delle auto, figuriamoci quello dei pedoni. Siamo a Poggiofranco, per la precisione in via Vassallo, a pochi passi dall'ingresso dell'istituto Santamauro. Con il forte acquazzone che nella notte si è abbattuto sulla città, portando pioggia fino alle prime ore del mattino, il risultato è quello postato da una residente sulla bacheca del sindaco.

Che fa una proposta al primo cittadino: "La invitiamo a provare ad accedere all'istituto e ad immedesimarsi nei nostri ragazzini. La aspettiamo".