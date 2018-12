Insaccati e prodotti affumicati in pessimo stato di conservazione: sequestrati 200 kg scoperti in un tir

Circa 200 kg di prodotti insaccati ed affumicati di origine animale, mal conservati, sono stati rinvenuti dagli agenti della Polizia Locale di Bari in un tir fermato nel centro di Bari, durante alcuni controlli avvenuti nel giorno dell'Immacolata. Identificato il conducente, un uomo di nazionalità rumena, alla guida di un veicolo immatricolato per trasporto di persone.

Sebbene sulle confezioni di carne vi fosse la prescrizione di conservare i prodotti tra lo 0 e i 4 gradi centigradi, gli alimenti erano in cattivo stato di preservazione. Contestate anche violazioni al Codice della strada e alle norme speciali di settore per il trasporto internazionale abusivo.

Sempre nello stesso giorno festivo nelle vicinanze della Stazione ferroviaria denunciata una giovane cittadina per aver declinato false generalità a pubblico ufficiale e per aver condotto senza alcun titolo di guida un veicolo non coperto da regolare assicurazione rc auto.