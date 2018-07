Inseguimento in moto per le vie del centro Murattiano: bloccato dalla Polizia, con sé aveva droga e soldi

Un pregiudicato di 28 anni è stato arrestato nel centro di Bari dopo un breve inseguimento terminato in via Piccinni. L'uomo è stato bloccato dalle Volanti della Polizia dopo essere stato notato in via Quintino Sella, non fermandosi all'alt della pattuglia. Con sé aveva 5 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 2,1 grammi, e banconote per 775 euro. L’uomo si trova atttualmente agli arresti domiciliari; sequestrati: moto, sostanza stupefacente e denaro contante.