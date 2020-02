In moto non si ferma all'alt della polizia, scatta inseguimento in pieno centro: preso 19enne

In moto in via Melo, non si ferma all'alt della polizia e accelera l'andatura, facendo scattare l'inseguimento.

Il giovane, un 19enne barese pregiudicato, è stato quindi fermato dopo un breve tratto dagli agenti delle Volanti: il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per aver violato norme del codice della strada.