Torre Quetta a misura di disabile: partiti i lavori per la passerella mobile di accesso al mare

Torre Quetta sta per diventare un lido accessibile a tutti. Sono partiti questa mattina i lavori di allestimento della spiaggia di Torre Quetta per la realizzazione dell'attrezzatura di accesso al mare per i disabili. Si chiama 'Sea track Tobea', ed è una passerella alimentata ad energia solare con due binari su cui scorre una sedia studiata per portare chi ha disabilità motorie direttamente in acqua dalla spiaggia.

E non è l'unica novità prevista dal progetto che si è aggiudicato la concessione prevista dalla procedura pubblica indetta dal Comune. In queste ore è infatti in fase di montaggio anche la piscina prefabbricata posizionata nell’area a sud del lido pubblico, quasi in corrispondenza dell’ingresso della stazione ferroviaria di Torre Quetta.

“Credo questa sia la giornata più importante per la nuova vita di Torre Quetta - spiega l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Con l’installazione di questo nuovo ausilio possiamo finalmente dire che questa spiaggia e il nostro mare appartengono davvero a tutti. Nei prossimi giorni sarà fondamentale testare il dispositivo per verificarne l’utilizzo e l’idoneità, coinvolgendo le associazioni che da anni si occupano di questi temi in città e i consiglieri delegati che aiutano l’amministrazione a migliorare l’accessibilità della città per le persone con disabilità. Infine, verificheremo che i gestori possano assicurare sette giorni su sette un servizio di accompagnamento dei bagnanti con difficoltà motorie”.