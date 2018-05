Corteo storico di San Nicola ad alta sicurezza: installate in centro le 'torri' di videosorveglianza

Il 'Grande Fratello' del corteo San Nicola sarà composto non solo dall'impianto di videosorveglianza attivo in città, ma anche da quattro speciali 'torri'. I più attenti le avranno già viste durante il Villaggio Coldiretti sul lungomare; parliamo dei 'Black Guardian': un cubo di colore nero realizzato dalla società 037Smitt, che non solo è capace di riprendere dall'alto la strada (visto che la telecamera è posizionata a quasi 14 metri d'altezza), ma anche di illuminarla, visti i faretti di cui è dotata.

I 'Black Guardian' in centro

Testati con successo per garantire la sicurezza durante il Villaggio Coldiretti, il Comune ha pensato di estendere il loro utilizzo all'evento più atteso dai baresi: la festa di San Nicola. Questa mattina sono stati installati i primi due 'Black Guardian': uno all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Sparano, il secondo sul molo San Nicola. Nei prossimi giorni saranno attivate anche le due torri di sorveglianza in piazza del Ferrarese - di fronte al teatro Margherita - e a largo Giannella, vicino alla ruota panoramica.

Corteo blindato

"Sono le quattro aree affollate dove passerà il corteo storico di San Nicola il 7 maggio - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, che questa mattina ha incontrato il responsabile della 037Smitt per definire gli ultimi preparativi - A questi sistemi, che forniscono immagini in alta definizione e permettono il riconoscimento facciale di tutti i passanti, si aggiungono le telecamere già posizionate vicino Palazzo di città e alla Prefettura. Le riprese vengono monitorate in tempo reale dalle Forze dell'ordine". A questi si aggiungeranno sicuramente le barriere New Jersey nelle strade in cui sarà impedito l'accesso al traffico, per un San Nicola che si preannuncia ancora una volta 'blindato'.