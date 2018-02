Nuova vita per giostrine e panchine in città: lavori in corso in 10 giardini e aree ludiche

Nuova vita per le giostrine dei giardini pubblici baresi. Se in tutto saranno 70 le aree ludiche cittadine che saranno manutenute fino al 2019, grazie a un doppio finanziamento totale di 536mila euro ("336mila previsti dall'Accordo quadro operativo da alcune settimane e 200mila previsto nel biennio 2018/2019" spiega l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso), già in questi giorni sono già partiti alcuni degli interventi.

I cantieri attivi

In totale sono 10 i parchetti o le aree ludiche in cui sono partiti i lavori di manutenzione, che comprende riparazioni, sostituzioni e integrazione di attrezzature, "consentendo così di poter fronteggiare le situazioni più disparate di cui la città ha bisogno di volta in volta" continua Galasso. E' lo stesso assessore a dipanare la lista dei cantieri che sono attualmente in corso.

Si parte da Pane e Pomodoro, dove è stata riparata sia un'altalena, sia una giostra per disabili, poi ci sono piazza Gramsci (dove nel giardino Baden Powell è stato sistemata un'altalena doppia, con giochi per diverse fasce di età), piazzale Lorusso (dove gli interventi hanno riguardato solo le panchine), piazza Padre De Pergola (ripristinate quattro vecchie panchine e installate due nuove) e piazza Garibaldi (dove sta venendo installata una giostrina per disabili, offerta dall’Associazione Italiana Charcot-Marie-Tooth onlus. La lista prosegue con via Martiri D'Avola (dove sono state collocate alcune panchine rimosse dagli isolati riqualificati di via Sparano, come richiesto dall'associazione 'Il Quartierino'), il giardino Triggiani (dove sta venendo totalmente ristrutturata l'area ludica vandalizzata, smontando anche un gazebo di legno su richiesta dei residenti), via Paoli (rifissate al suolo panchine smontate, segnalate dal cittadino Leonardo Rizzi) e parco Due Giugno (qui è stato riparato e riverniciato un gioco ed eseguiti altri interventi con i ragazzi di Retake Bari).

I prossimi interventi

A breve partiranno anche nuovi lavori. "Presto arriveremo anche al Loseto - spiega Galasso - nel parco di via Nuzzi con nuovi giochi, al giardino del mercato di Santa scolastica con la nuova pavimentazione antitrauma, e in tanti altri posti in corso di verifica, sulla base di segnalazione che ci giungono dai presidenti di Municipio".