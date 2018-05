Erbacce troppo alte in via Frisario, partiti i lavori di bonifica dei campi: "Marciapiedi prima inagibili"

Le erbacce sono troppo alte, tanto da non rendere percorribili i marciapiedi degli utenti. Accade a Palese, in via Frisario e via Nicola Minervino, dove i residenti riuniti nel comitato di quartiere Palese zona 167 hanno denunciato la situazione di degrado in cui versa l'area.

Martedì scorso c'è stata una riunione a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone e il presidente dell'Amiu, Sabino Persichella, chiedendo interventi di pulizia dei campi circostanti alla via. Interventi partiti questa mattina con la bonifica dell'area, che riprenderanno tra domenica e lunedì prossimo.