I vigili 'bloccano' il murales degli occupanti della Caserma Rossani, Decaro: "Aiutateci a dipingere il muro dell'ex Fibronit"

"Di fronte a questo, non possiamo che entusiasmarci". Parola del sindaco di Bari, Antonio Decaro, che attraverso la sua pagina Facebook ha commentato il murales realizzato sulla parete esterna dell'ex Caserma Rossani di via Giulio Petroni dal collettivo che la occupa. "In questi giorni un gruppo di ragazzi ha preso uno squallido muro di questa città - prosegue - e invece che usarlo per scriverci sgrammaticate dichiarazioni d’amore o stupidi slogan contro squadre avversarie, l’ha trasformato in una vera e propria opera d’arte".

I rappresentanti del collettivo furono bloccati dall'intervento dei vigili urbani durante la creazione dell'opera di street art, che - come ricorda anche il primo cittadino - era stata portata avanti senza nessuna autorizzazione. E così offre loro un modo per scatenare la loro creatività in maniera legale: "Magari per il prossimo muro, quello del parco della Fibronit, organizziamo una gara di street artist con tutti i crismi. Ci state?"