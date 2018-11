"Ci ha sorpresi l'efferatezza dell'azione criminosa e la sicurezza con cui il commando armato ha agito, presentandosi in casa con il volto scoperto, sicuri che non sarebbero stati presi". È il commento del comandante provinciale dei carabinieri di Bari, Fabio Cairo, al microfono di BariToday per il sequestro di persona avvenuto nella serata del 18 novembre, per il quale sono state arrestate a Noicattaro cinque persone.