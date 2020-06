"Meno portatori, ma non va lasciato circolare liberamente": Lopalco invita a non abbassare la guardia sul Covid

"Il virus è fondamentalmente lo stesso. Se prendiamo una singola particella virale non e' cambiata granché rispetto a qualche mese fa". A tracciare un riquadro del Covid nel periodo estivo, è l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco, intervenuto questa mattina nella trasmissione televisiva 'Agorà estate' sulla Rai. A cambiare, come ricorda il capo della task force regionale per l'epidemia, è la circolazione del virus, che ora è a bassa intensità.

"Ci sono meno portatori in giro e quelli che abbiamo sono per lo piu' asintomatici e hanno una carica virale più bassa - le sue parole - Questo non vuol dire che dobbiamo lasciarlo circolare liberamente perchè se lo lasciamo circolare liberamente, riprende forza la sua circolazione e aumenta la carica virale che va in giro".