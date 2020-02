Si temeva che il picco di contagi di Coronavirus - oltre alle tante fake news circolate anche a Bari ieri - avrebbe fatto calare vistosamente le presenze in piazza Libertà per la messa di Papa Francesco. Non è stato così: altissima la devozione per l'evento conclusivo di 'Mediterraneo, frontiera di pace' e basso il numero di mascherine viste tra le migliaia di fedeli. Ecco le loro parole al microfono di BariToday