Sono tornati a protestare in centro, dopo la maxi manifestazione di dicembre - gli azionisti di Banca Popolare di Bari. In corso Cavour, a pochi passi dalla sede centrale della Popolare, è andata in scena questa mattina una coreografica protesta: una 'catena umana' per chiedere un giusto risarcimento per le azioni diventate improvvisamente carta straccia. Le voci dalla manifestazione.

(Immagini di Domenico Bari)