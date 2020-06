Tra igienizzante, colloqui orali e termoscanner, gli studenti affrontano la maturità: "Strano tornare a scuola dopo 3 mesi"

È una maturità sicuramente diversa quella che stanno affrontando i maturandi baresi in queste ore. Una sola prova orale per decidere il loro futuro, nel mezzo autocertificazioni per dimostrare che non hanno la febbre, controlli con i termoscanner e igienizzante obbligatorio prima del colloquio con i docenti. E loro come l'hanno vissuta? Gliel'abbiamo chiesto.