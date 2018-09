VIDEO | Aggressione squadrista nel quartiere Libertà, le vittime: "Ci hanno caricato con catene e mazze"

"Ci hanno aggredito con mazze e cinghie, ho visto persino una catena". E' l'assistente dell'eurodeputata Eleonora Forenza a raccontare gli attimi concitati dell’aggressione subita nella serata di ieri da un gruppo di squadristi di Casapound. Immagini terribili, che girano in rete grazie a un video girato dai partecipanti della manifestazione ‘BarinonsiLega’, tenutasi nel pomeriggio di ieri in risposta alla visita di Salvini a Bari. Questa mattina la Rete MaiconSavini, ha organizzato un incontro in piazza del Redentore, dove era terminato il corteo, per rispondere con forza all’aggressione, annunciando un nuovo presidio la prossima settimana.