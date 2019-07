Libertà, blatte dal tombino dopo la disinfestazione: "E' stata un'invasione"

Il video girato in via Libertà: dopo un primo intervento degli operatori di Aqp, si è verificata la fuoriuscita di insetti che ha reso necessaria - spiegano i residenti - un secondo intervento. "Il quartiere è invaso - riferisce chi abita nella zona - in ogni angolo richiedono di far intervenire per pulire le strade e provvedere alla disinfestazione"