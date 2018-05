Investito un 66enne sui binari, stop ai treni e ritardi sulla Bari-Foggia

Un 66enne è stato investito da un treno questa mattina vicino alla stazione di Bisceglie, nella Bat. L'incidente si è chiaramente ripercosso sulla circolazione ferroviaria su tutte le tratte che transitano da Bisceglie, comprese quelle nell'area metropolitana di Bari. Molti treni sono stati infatti bloccati nella stazione di transito per permettere agli inquirenti di svolgere le indagini di rito sull'investimento dell'uomo, che sembrerebbe aver avuto la peggio pochi minuti dopo l'incidente. Inutili quindi i soccorsi del 118 sul posto.

Treni bloccati in stazione e ritardo alla circolazione ferroviaria

Due in particolare i treni che sono rimasti fermi per diverso tempo nelle stazioni baresi. Il Taranto-Milano delle 10.10, che dalle 12.16 ha sostato a Molfetta per il completamento degli accertamenti dell'Autorità giudiziaria, e il Lecce-Milano delle 10.05, bloccato in stazione a Bari a partire dalle 11.42. La situazione è comunque tornata alla normalità a partire dalle 12.48, con i treni che circolano regolarmente sulla tratta Bari-Foggia.