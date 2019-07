Travolta mentre attraversa la strada in piazza Luigi di Savoia: 85enne in condizioni critiche

Una pensionata di 85 anni è in condizioni critiche dopo essere stata investita in piazza Luigi di Savoia, a pochi passi dalla chiesa di Sant'Antonio. La donna, secondo una ricostruzione della Polizia Locale, sul posto per i rilievi, si trovava su un attraversamento pedonale quando è stata travolta da una Fiat Punto guidata da un 82enne. L'anziana, soccorsa da personale del 118, è stata ricoverata in ospedale in prognosi riservata.