Investita in piazza Moro dall'auto del compagno: donna finisce in ospedale

Una donna di 52 anni di nazionalità rumena è stata investita, questa mattina, in piazza Moro, a pochi passi dalla stazione centrale. Soccorsa da persaonale del 118 e dai militari dell'operazione Strade Sicure, è stata trasportata in ospedale in codice verde. Sull'episodio indaga la Polizia Locale: seocndo una prima ricostruzione al volante dell'auto vi sarebbe stato il compagno, un uomo originario di Pistoia, il quale non avrebbe prestato soccorsi. La dinamica dell'incidente è attualmente al vaglio della Polizia Locale.