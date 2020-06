Investita mentre andava sul mare per una passeggiata: l'addio a Gina, la nonna del sorriso

E' morta per un tragico destino, investita mentre si recava sul mare per una passeggiata: Gina Bratta, 63 anni, originaria di Carbonara ma conosciuta a Cellamare dove risiedeva da tempo, lascia un marito, tre figli e numerosi nipoti.

La donna è stata travolta da un motorino nella serata di venerdì, attorno alle 23, su via Mar del Plata, a Torre a Mare. La corsa in ospedale al 'Di Venere', il ricovero in prognosi riservata e poi il decesso. Una passione per i figli e per il mare. Su facebook numerosi i messaggi di cordoglio da parte di conoscenti e semplici utenti che hanno voluto dedicarle un ricordo e un ultimo saluto: "Amica piena di vita. Non dimenticheremo mai il tuo sorriso contagioso".