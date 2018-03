Investito da un treno sul primo binario, tragedia in stazione a Bari

Una persona è morta travolta da un treno questo pomeriggio, nella stazione centrale di Bari, in piazza Moro. La tragedia è avvenuta intorno alle 15.50 sul primo binario, dove era in arrivo il treno regionale 12457, proveniente da Foggia. La vittima è un uomo di oltre 50 anni.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Non è escluso che si sia trattato di un tragico gesto estremo. Sul posto, oltre operatori del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria che stanno effettuando i rilievi del caso.

La circolazione dei treni, comunica Ferrovie dello Stato, non ha subito interruzioni. I treni in arrivo e in partenza utilizzano gli altri binari disponibili.