Isolato il primo virus influenzale in Puglia: scoperto su un bimbo di 3 anni ricoverato al 'Giovanni XXIII'

E' stato isolato il primo virus influenzale della stagione in Puglia: il ceppo H1N1pdm09 ha colpito un bimbo di 3 anni ricoverato al 'Giovanni XXIII' di Bari' a causa di una polmonite. La scoperta, risaente al 31 ottobre, è stata effettuata dal Laboratorio di Epidemiologia Molecolare e Sanità Pubblica del Policlinico di Bari: il virus isolato è uno dei primi in Italia per quanto riguarda il periodo autunno-inverno 2018-2019.