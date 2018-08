Urtano con il gommone sugli scogli, salvati dalla Guardia Costiera: disavventura per 7 baresi alle isole Tremiti

Disavventura fortunatamente a lieto fine per un gruppo di 7 giovani del Barese, in vacanza alle isole Tremiti: erano nei dintorni di cala dei Benedettini di San Domino. a bordo di un gommone preso a noleggio, quando sono finiti con il natante sugli scogli. Il motore del mezzo sì è così bloccato, rendendo praticamente impossibile la ripartenza. Quattro di loro sono scesi dal gommone e quindi si sono aggrappati agli scogli, prima di essere soccorsi da personale della Capitaneria di Porto. Per loro alcune escoriazioni sul corpo.